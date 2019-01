Cirurgia de Bolsonaro está confirmada para esta segunda-feira

Foram normais os resultados da avaliação clínica pré-operatória, exames laboratoriais e de imagem feitos pelo presidente Jair Bolsonaro na tarde de hoje (27), segundo boletim médico divulgado há pouco pelo Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde está internado.

A cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal está confirmada para amanhã. No procedimento, ocorrerá a retirada da bolsa de colostomia, que o presidente passou a usar desde setembro do ano passado após ter sofrido uma facada.