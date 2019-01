Centro de Zoonoses não é depósito e nem abrigo de animais, diz coordenador

O coordenador do Centro de Zoonoses de Campina Grande, Marinaldo Lima, em entrevista à Rádio Campina FM, falou que o centro se encontra em estado de superlotação. Atualmente, a estrutura tem capacidade para aproximadamente 150 animais de pequeno porte, incluindo cães e gatos, e 100 animais de grande porte, como cavalos e burros.

Dentre os motivos da superlotação, Marinaldo destaca a quantidade de animais acidentados por toda a cidade, que chegam ao conhecimento da equipe através de denúncias da população.

– Quando a gente captura esses animais e traz para o Centro de Zoonoses, para devolver à rua novamente é complicado, porque a gente não vai ser irresponsável de tratar o animal e depois jogar na rua – explicou.

Ainda segundo o coordenador, um fato recorrente é que pessoas abandonam animais, principalmente cachorros e gatos, na frente do centro de forma intencional e irresponsável.

– Pessoas chegam lá e deixam pensando que é depósito. Lá não é depósito e nem abrigo, é um centro de controle – enfatizou.

Segundo Aretuza Nascimento, presidente do Fórum Campinense de Bem-Estar Animal, o Centro de Zoonoses de Campina Grande não tem estrutura para tamanha demanda. Ressalta também que não são todos animais que estão dentro do grupo de atendimento do centro.

– O Zoonoses tem a competência para receber animais com zoonoses, como o próprio nome diz, animais vítimas de maus-tratos, que são aqueles denunciados e através de resgate do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar ou Sesuma, são encaminhados ao centro, ou animais de rua que são vítimas de atropelamento – informou.

Aretuza diz que mesmo não possuindo essa competência, pela grande quantidade de abandono, o centro acaba acolhendo esses animais.

– O grande problema hoje para nós é conscientizar a população de que um animal não é um brinquedo ou algo descartável – disse.

Ainda segundo Aretuza, é necessário a ampliação do programa de castração, que, por determinação do Conselho de Medicina Veterinária, foi fixado em 12 castrações por dia, além de convênios com clínicas particulares e a aquisição de um castra-móvel.

– A saída para diminuir o número de animais em relação a nossa cidade é exatamente a esterilização, então nós precisamos ampliar – finalizou.

*As informações foram veiculadas na Campina FM