Centro de Zoonoses de João Pessoa promove exposição de cães e gatos para adoção

O Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses (Cvaz) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa realiza, nesta sexta-feira (25) e sábado (26), das 9h às 16h, uma feira de exposição de cães e gatos para adoção.

A atividade é uma parceria com a Clínica Veterinária Pet Saúde e protetores independentes de animais e acontece na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2373. Na última quarta-feira (23), 18 animais ganharam um novo lar durante uma feira em parceria com a Linq, empresa de Costumer Experience.

Ao todo, serão 35 animais, sendo 20 cães e 15 gatos, entre adultos e filhotes, e alguns já castrados. “Quem adotar animais nesses eventos, podem levar a documentação de aquisição de animal entregue na posse, e esse proprietário terá prioridade para castração do animal no Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses, obedecendo às exigências clínicas do serviço”, explicou Nilton Guedes, gerente do Cvaz.

Além de expor cães e gatos para adoção, a feira tem também o objetivo de identificar tutores que possam ajudar no cuidado e na melhor distribuição desses animais, com ambientes seguros de acolhimento.

“Para os protetores independentes, as pessoas podem ajudar com medicamentos, rações, produtos de limpeza. É uma forma de apadrinhar a causa e ajudar quem resgata esses animais em situações muitas vezes de extrema vulnerabilidade”, explicou Meire Ferreira, aposentada e protetora independente que cuida de aproximadamente 50 animais.

A feira contará também com a participação de médicos veterinários e equipes de bons tratos, orientando o público sobre os cuidados para o bem-estar e saúde dos caninos e felinos.

Parceria com a Linq – Na última quarta-feira (23), o Cvaz realizou outra feira de adoção de animais e, desta vez, a parceria foi com a Linq, empresa de Customer Experience, para conscientizar os 1,5 mil colaboradores da entidade sobre a guarda responsável de cães e gatos e incentivar a sua adoção. No total, foram adotados 18 animais dentre os 20 animais expostos durante o evento.

De acordo com o coordenador de Recursos Humanos da Linq, Everson de Pádua, a iniciativa surgiu a partir da identificação de um aumento na quantidade de cães e gatos abandonados circulando nos arredores da empresa.

“O resultado da feira foi muito positivo, porque foram adotados animais jovens e adultos e, geralmente, as pessoas não costumam adotar os animais mais velhos. Inclusive, quem adotou teve prioridade no processo de esterilização de seu animal, o que deu mais segurança aos novos cuidadores”, afirmou.

Adoção – Para adotar um animal, o interessado deve ter 18 anos, apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência, além de participar de uma orientação sobre o bem e posse responsável.

Cvaz – O Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses (Cvaz) é um órgão ligado à Secretaria de Saúde, cujas atribuições estão voltadas para o monitoramento e redução de riscos à saúde da população, atuando através da prevenção e controle de fatores de riscos ambientais biológicos e não biológicos que interferem na saúde humana. Para mais informações, a população pode ligar para os telefones: 3218-9357 ou 3214-3459.