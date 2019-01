Casa do Artista Popular passa por reforma e suspenderá atividades

O Museu Casa do Artista Popular Janete Costa, localizado em João Pessoa, vai passar por uma reforma e por isso suspenderá suas atividades a partir de 1º de fevereiro.

O equipamento, mantido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde)/Programa do Artesanato da Paraíba (PAP), abriga mais de 1,5 mil obras do que há de mais representativo no artesanato paraibano.

Paralelamente à reforma do Museu, ocorrerá ainda treinamento de uma equipe de monitores que irá recepcionar os turistas quando o equipamento for reaberto, como explicou a gestora do Programa do Artesanato da Paraíba, Marielza Rodriguez: “Esses monitores receberão os turistas com a qualidade necessária, explicando cada peça e a importância do artesão que está representado”, disse.

Vamos acompanhar essa obra com todo o carinho, para que a população de João Pessoa receba esse equipamento com a beleza, com a qualidade que tem o Museu”, acrescentou, destacando que a reforma é prioridade do governador João Azevêdo para fortalecer ainda mais o artesanato paraibano.

Durante a reforma do Museu Casa do Artista Popular, a Curadoria do Artesanato Paraibano, que funciona na parte de trás do equipamento, funcionará normalmente, das 9h às 16h, de terça a sexta-feira, com atendimento aos artesãos e expedição de carteiras. A previsão é que o Museu seja reaberto ao público dentro de seis meses.

O Museu – O Museu Casa do Artista Popular Janete Costa abriga mais de 1,5 mil obras, representando mais de 5 mil artesãos de todas as regiões do Estado. Rendas e bordados, além de peças em fios, fibras, cerâmicas, metal e brinquedos populares formam um importante acervo que representa a autêntica cultura paraibana.

O Museu, inaugurado em 2005, teve a ambientação da arquiteta pernambucana Janete Costa. Falecida em 2008, a arquiteta foi homenageada, já que a Casa do Artista Popular passou a levar o seu nome.

O Museu Casa do Artista Popular fica localizado na Praça da Independência, 56, no Centro da capital paraibana. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3214-5490/3221-2126.