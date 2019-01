Carro de cantor foi levado pela ex-mulher e não roubado no Sertão da PB

A Polícia Civil da Paraíba descartou o inquérito que investiga uma denúncia de furto de um veículo que prestava serviço ao cantor Alcymar Monteiro na cidade de Patos, no Sertão.

De acordo com nota divulgada, a ex-esposa do cantor procurou a Polícia Civil após a repercussão de que o carro teria sido furtado e depois que o veículo ficou com restrição de roubo e furto.

Ainda segundo o documento, a Polícia informa que a ex-mulher do cantor “apresentou nesta delegacia documentação que comprova ser de seu uso pessoal o veículo, como documentação do seguro registrado em seu nome, comprovantes de pagamentos das parcelas de financiamento do veículo, e a documentação do veículo em nome de seu tio, somente não tendo registrado o veículo em seu próprio nome devido a restrições de crédito para obtenção do financiamento”.

a ex-esposa de Alcymar teria declarado à polícia “que pegou o veículo que é de sua propriedade, utilizando-se para tanto da chave reserva, pois a mesma havia se separado de fato no sábado (19), após conflitos conjugais, e voltaria a residir na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, para onde levaria o veículo”.

Ela foi orientada a procurar a delegacia especializada em roubos de veículos na cidade de Natal, para fazer a retirada da restrição de roubo/furto.

