Cantor Yuri Carvalho e banda apresentam espetáculo em tributo à obra de Gonzaguinha

Nesse sábado, (26/01) às 21h, o cantor e compositor Yuri Carvalho, apresenta-se juntamente com Herbert José, na bateria, Thiago Andrade, na guitarra e assinando a direção musical e no contrabaixo, Matheus Andrade, pela primeira vez no Restaurante Recanto do Picuí Intermares, Cabedelo – PB, com o show “Eterno Aprendiz | Yuri Carvalho canta Gonzaguinha”.

As mesas podem ser reservadas antecipadamente ao valor de R$15,00 por pessoa através do fone (83) 99983 5592.

Uma apresentação repleta de emoção para alma apreciar. No repertório, grandes sucessos como “Grito de Alerta”, “Guerreiro, menino”, “Sangrando”, “Lindo lago do amor”, “Explode Coração” e diversos sambas, tais como “É”, “O homem falou”, “E vamos à luta”, “O que é o que é?” entre outros hits estão no setlist da apresentação com nova roupagem. Reggae, xote, bossa nova, balada e rock´n roll fazem parte da “novidade”.

Essa já é a terceira apresentação do artista e a tônica de todas as apresentações é alegria e muita sentimentalidade na forma ousada em que Yuri e a banda interpretam as releituras.

“Hoje, mais do nunca, é mais que necessário, é fundamental cantarmos e vivermos a obra desse grande sociólogo-cantautor, Gonzaguinha. Cada uma de suas canções retratam o nosso cotidiano, nossa história, e cantar isso é bom demais. Olhar as lágrimas de emoção do público, em momentos do show, é a grande recompensa da festa!”, afirma Yuri.