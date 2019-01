Cagepa interrompe abastecimento em quatro bairros de Bayeux e Várzea Nova

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 29 de janeiro de 2019 às 17:43.

A Gerência Regional da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) no Litoral realiza, nesta quarta-feira (30), os serviços de substituição de bombas no Reservatório R-18, que fica localizado no bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Bayeux.

Para a execução dos serviços, a Cagepa necessita suspender o fornecimento de água nesta quarta, das 7h30 às 19h, nos bairros de Tambaí, Rio do Meio, Alto da Boa Vista e Jardim Aeroporo, em Bayeux, e no distrito de Várzea Nova, em Santa Rita.

De acordo com a Gerência Regional da Cagepa no Litoral, a troca de equipamentos visa reforçar o sistema de distribuição d’água nas localidades atendidas pelo Reservatório R-18.

Mais informações sobre os serviços prestados pela Cagepa podem ser obtidas por meio do número 115. A ligação é gratuita e atende também chamadas de celular.