Cagepa fará seleção de estagiários em João Pessoa e Campina Grande

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) lançou o edital para o processo seletivo de estagiários, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

As inscrições serão realizadas até o dia 6 de fevereiro, por meio do site https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/cagepa-jan19/, no qual também pode ser acessado o edital. As vagas são para lotação nas cidades de João Pessoa e Campina Grande.

Para concorrer, os candidatos deverão estar regularmente matriculados, com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino Técnico Profissionalizante e de Nível Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A prova objetiva será realizada no dia 17 de fevereiro (domingo), em João Pessoa e Campina Grande.

As vagas são para os estudantes dos seguintes cursos: Administração ou Administração de Empresas; Arquivologia; Automação Industrial; Ciências Contábeis; Comunicação Social – Jornalismo; Direito; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Gestão Pública; Gestão de Recursos Humanos; Informática (Engenharia da Computação ou Ciências da Computação); Psicologia; Química ou Química Industrial; Serviço Social; Técnico em Contabilidade; Técnico em Controle; Técnico em Informática; e Técnico em Segurança do Trabalho.

A bolsa auxílio oferecida é de R$ 650, mais auxílio transporte no valor de R$ 90 mensais. Os estagiários devem cumprir 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas por dia.