Caged mostra perda de postos de trabalho com carteira assinada na PB

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) da última quarta-feira, 23, informam que houve perda de postos de trabalho com carteira assinada no mês de dezembro no estado da Paraíba.

Quatro setores se destacaram na questão da redução das vagas, sendo: Serviços, com menos 859 vagas; Indústria da Transformação, com menos 631; Construção Civil, menos 571 e Agropecuária, menos 380.

Campina Grande foi a cidade que se destacou com a maior perda de postos de trabalhos formalizados, foram 1132 vagas. João Pessoa ficou em segundo lugar.

Apesar da queda, os empresários começam a acreditar numa mudança da economia nacional e estão na expectativa de dias melhoras, pois essas perdas foram melhores que os anos anteriores. Foi o que disse, em entrevista à Rádio Campina FM, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande, Carlos Botelho.

– Vemos que as melhoras estão acontecendo. O comércio em si começa a ter uma pujança diferente e isso de fato traz uma perspectiva muito boa para 2019. A reformulação do comércio em si, vários segmentos se adequando ao novo mercado, e isso são coisas importante. Essas melhorias vão acontecendo gradativamente, mas é algo saldável que vemos as coisas começando a se adequar, principalmente agora no início do ano – disse.

Ele ainda ressaltou que é preciso que o governo federal comece a fazer as reformas necessárias, a exemplo da tributária, para poder simplificar e desburocratizar o sistema, e dar incentivo ao empresariado na geração de emprego e renda.

As informações são da Rádio Campina FM