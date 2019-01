Briga na bancada do MDB leva senador paraibano a assumir a liderança

A disputa pela presidência do Senado é coisa para profissionais.

Faltando poucas horas para a eleição, existem nove candidatos.

Uma das disputas mais radicalizadas reside na bancada do MDB, apesar de seu ´emagrecimento´ para a próxima legislatura – serão 13 senadores.

Há dois candidatos no partido: o ´poliprocessado´ Renan Calheiros (AL) e Simone Tebet (MS). A escolha ocorrerá nesta quinta-feira.

Nessa refrega partidária, a senadora sentiu o poder de articulação de Renan e, parcialmente, jogou a toalha ontem ao renunciar à liderança da bancada.

O argumento por ela utilizado para largar a liderança foi a recusa do apoio ao voto aberto: “Há uma maioria que acha que a votação é fechada. Eu, num processo de democracia, não tenho problema de externar o meu voto e declarar voto aberto. Consequentemente, como a maioria pensa de um jeito e eu penso de outro, renunciei à liderança do MDB por não comungar com a maioria”, justificou Simone.

Nesse ambiente conflagrado na bancada do MDB, a solução foi elevar à condição de líder um senador que se faz respeitar principalmente pela condição de mais velho integrante do Senado: José Maranhão é o novo líder do MDB.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza. Para ler a coluna inteira, acesse AQUI.