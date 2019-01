Bombeiros da PB se colocam a disposição para ajudar nas buscas em MG

O Corpo de Bombeiros da Paraíba disponibilizou 16 soldados e dois cães farejadores para ficar a disposição do Governo de Minas Gerais no apoio às buscas na tragédia de Brumadinho.

Houve o contato com os Bombeiros de Minas, onde foi feito o pedido do apoio. 13 dos selecionados na Paraíba são especializados em buscas e resgate em situação de colapso e outros três são especializados em buscas com cães.