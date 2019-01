Bolsonaro agradece orações recebidas e atuação da equipe médica

O presidente Jair Bolsonaro agradeceu hoje (29) as orações recebidas e a atuação da equipe do Hospital Albert Einstein da capital paulista, responsável pela sua cirurgia ontem. No Twitter, Bolsonaro disse que está bem.

“Foram tempos difíceis, consequência de uma tentativa de assassinato que visava destruir não só a mim, mas a esperança de muitos brasileiros num futuro melhor. Agradeço a Deus por estar vivo, aos profissionais que cuidaram de mim até aqui e a todos vocês pelas orações! Estou bem”, escreveu.