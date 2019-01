BNDES desembolsou R$ 69,3 bilhões no ano passado

Da Redação com Agência Brasil. Publicado em 29 de janeiro de 2019 às 17:15.

Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2018 atingiram R$ 69,3 bilhões, uma queda de 2% em comparação ao ano anterior.

Desse total, a maior parte dos recursos liberados, da ordem de R$ 30,4 bilhões, ou o correspondente a 43,9%, foi direcionada para projetos na área de infraestrutura, com aumento de 13% em relação a 2017.

Os dados foram divulgados hoje (29) pelo banco e mostram que o setor de infraestrutura se destacou também entre as aprovações registradas em 2018, com desempenho 60% maior que no ano anterior, somando R$ 47,6 bilhões.

Para o setor de agropecuária, foram desembolsados R$ 14,7 bilhões, expansão de 2% frente o ano anterior.

Já para as áreas industrial e de comércio e serviços, as liberações alcançaram, respectivamente, R$ 12,3 bilhões e R$ 11,9 bilhões, com queda de 18% em cada setor.

De acordo com o BNDES, as aprovações de recursos para novos financiamento somaram R$ 94,9 bilhões, revelando incremento de 27% no acumulado de 2018, em relação a 2017.

As micro, pequenas e médias empresas (MPMES) receberam R$ 30,1 bilhões ou o correspondente a 44,7% do total liberado pelo BNDES, maior percentual da série histórica, mostrando aumento de 4% em comparação ao ano anterior.

Regiões

Por regiões, o Centro-Oeste teve o maior crescimento percentual nas liberações do banco em 2018, concentrando R$ 9,4 bilhões, valor 12% maior que em 2017.

As aprovações para novos projetos de investimento nessa região evoluíram 70%, somando R$ 12 bilhões.

O resultado, segundo o BNDES, foi influenciado pela aprovação de financiamento para o sistema de transmissão que vai conectar a Estação Conversora Xingu (PA) à Estação Conversora Terminal Rio (RJ) para escoamento da energia gerada pela Usina Hidrelétrica Belo Monte.

Para as demais regiões, na comparação com 2017, os desembolsos mostraram retração de 16% (Nordeste), 8% (Norte), 1% (Sudeste), com o Sul registrando crescimento de 1%.

Já as aprovações para as regiões Norte, Sul e Sudeste aumentaram em relação ao ano anterior 270%, 29% e 17%, respectivamente.

No Nordeste, após crescimento de 70% em 2017, contra 2016, as aprovações para novos financiamentos no ano passado tiveram variaram negativa (-9%).

Por meio de sua subsidiária BNDES Participações (BNDESPAR), o banco investiu no mercado de capitais R$ 412 milhões em fundos de crédito, com um efeito multiplicador de três vezes.

Isso significa que para cada milhão de reais do BNDES, foram aplicados R$ 3 milhões por outros investidores, informou a instituição.