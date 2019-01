Azevêdo garante segurança em barragens, mas alerta sobre risco em obras particulares

As barragens sob monitoramento da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA) estão em “uma situação de bastante tranquilidade”. É o que garante o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB).

“Aqui está muito tranquilo. Do total de 130 barragens monitoradas pela AESA, 50 já passaram por um processo de recuperação. Este é um trabalho que vem sendo implementado desde que eu era secretário [de Recursos Hídricos, na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB)]”.

Se a situação é considerada confortável, entretanto, o governador pondera: “É evidente que isto não permite que a gente relaxe ou descuide hora nenhuma. Temos que nos manter alertas o tempo todo”.

Por isso, segundo Azevêdo, o governo está contratando um Plano de Segurança de Barragens, com vistas a identificar antecipadamente eventuais problemas nessas construções.

O maior problema relacionado a este tipo de obra, informou o governador, é que na Paraíba não há apenas uma centena de barragens, mas milhares, e estas, sem o controle estatal, pertencem a particulares.

“O que nós pedimos é que os proprietários que fizeram suas barragens tenham o devido controle e acompanhamento, porque as barragens que são de responsabilidade do governo, estamos acompanhando muito bem”, afirmou.

Minas Gerais

O país assistiu em um intervalo de três anos dois grandes desastres ambientais. O primeiro em Mariana, com o rompimento da barragem do Fundão. E o segundo, na semana passada, com o rompimento da barragem B1 da Vale, em Brumadinho (MG). Ambas sob a administração da empresa Vale S.A.