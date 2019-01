Ativista organiza abaixo-assinado contra o fim do Terminal de Integração em CG

O ativista Thiago Lima está organizando um abaixo-assinado intitulado “Com a Integração ninguém mexe”, no intuito de entrar com uma ação popular na Justiça para o não fechamento do Terminal de Integração de Campina Grande.

Segundo ele, o Terminal está ameaçado desde a implantação do sistema de integração temporal, em que as pessoas podem pegar o segundo ônibus com a gratuidade da passagem em qualquer lugar da cidade.

Ele frisou que mais de cinco mil assinaturas foram colhidas e o documento será entregue à Justiça, com o apoio também de entidades como o Sintab, Sindicato dos Comerciários e Stiupb.

A meta é alcançar 10 mil assinaturas.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.