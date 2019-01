Apresentadora da Globo é acusada de racismo ao dizer que cabelo liso causa inveja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ana Maria Braga resolveu levar o desafio do #10YearsChallenge para o seu programa, o Mais Você, nesta terça-feira (22).

A apresentadora analisou algumas fotos dos telespectadores que comparavam suas aparências atuais com as de até anos atrás, mas acabou fazendo um comentário que não foi bem recebido pelos telespectadores.

Em uma das fotos, Louro José comentou o cabelo do participante. “Meu Deus. Vou te falar: ainda bem que você cortou esse cabelo. Graças a Deus!”, disse. Ana então respondeu: “Você não pode falar de cabelo também… Quer ver uma coisa? Se eu pegar uma foto sua, aqui de trás, sabe? De 20 anos atrás, e falar em cabelo, né?”

“Eu tinha cabelo, mas nunca foi isso aí, não!”, disse o assistente. A apresentadora rebateu: “É inveja! Cabelo liso, bonito do menino. Lindo! Você, que nunca teve cabelo liso, está com inveja do cabelo do menino. Fala a verdade, Louro! Você nem podia deixar crescer! Não é? Todo cheio de cachinhos esse menino aqui embaixo…”.

Internautas encararam essa última declaração como racista, por dizer que Louro deveria ter inveja de cabelos lisos porque tinha cachos.