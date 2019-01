Apresentador deixa a Band após um ano de parceria

GILMARA SANTOS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Amaury Jr não terá mais o seu programa na Band. A informação foi divulgada no início da noite desta terça-feira (29) pela emissora.

“A Band e o apresentador Amaury Jr., de comum acordo, decidiram não produzir uma nova temporada do programa Amaury Jr”, diz a nota.

A atração foi exibida de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, “tendo as duas partes cumprido rigorosamente os termos do contrato, sem nenhum arranhão no relacionamento”.

“Em reunião com a direção da emissora, até cogitamos transformar o programa semanal em diário, mas esta ideia coincide com projetos assumidos por mim anteriormente, entre eles a implantação de um canal brasileiro nos Estados Unidos”, afirma Amaury Jr.

O apresentador ficou na Rede TV por 15 anos e no início do ano passado decidiu trocar a emissora pela Band, onde esteve de 1983 a 2001.