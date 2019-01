André Carlo Torres comanda última sessão como presidente do TCE

Antes de encerrar a primeira sessão ordinária do Tribunal Pleno em 2019, última da atual gestão, nessa quarta-feira (23), o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro André Carlo Torres Pontes, agradeceu aos colegas da Corte e aos servidores do TCE o apoio recebido durante seu mandato na Presidência, no biênio 2017/2018.

“Tenho a certeza de que cada um deu o seu melhor”, disse ele, antes de ouvir as manifestações unânimes do plenário.

O conselheiro Nominando Diniz Filho lembrou os avanços no processo de informatização, uma área que tem posicionado o Tribunal da Paraíba entre os mais atualizados do País, um processo que se desenvolve ao longo dos mandatos.

“Foi um grande presidente que ganha posição de destaque em nosso Tribunal”, disse Nominando. O conselheiro Fernando Rodrigues Catão enalteceu a responsabilidade e a preocupação com as inovações. “Nosso Tribunal enriqueceu em todas as áreas e segue com as expectativas de um futuro promissor”.

O conselheiro substituto Renato Sérgio Santiago Melo disse que a sociedade reconhece o trabalho daqueles que buscam o interesse público. Nesse ponto, realçou que o Tribunal de Contas da Paraíba sedimentou o processo de informatização em busca da transparência.

O conselheiro Arthur Cunha Lima enfatizou a gratidão, reiterando que o TCE experimentou uma boa gestão. “Vossa Excelência foi um bom gestor e um homem bom,” frisou.

“Devemos olhar os homens pelos acertos. E os seus são muitos”. Falou o conselheiro Marcos Antônio Costa, ao destacar a implementação do processo de acompanhamento da gestão, nova sistemática de controle externo, mais eficiente e que trouxe agilidade às decisões do Tribunal de Contas. O procurador geral Luciano Andrade também falou das conquistas e antecipou que discorrerá a respeito na posse dos novos dirigentes.

Nova Mesa Diretora – A nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas do Estado será empossada nesta sexta-feira (25), em solenidade, às 16h, no Auditório Celso Furtado, do Centro Cultural Ariano Suassuna, sede do TCE.

O novo presidente do TCE-PB será o conselheiro Arnóbio Viana, que já presidiu a Corte no biênio 2007/2008.

Para o biênio 2019/2020 ele terá como vice-presidente o conselheiro Nominando Diniz. O novo corregedor será André Carlo Torres Pontes. Fábio Túlio Nogueira assume a Ouvidoria.

O novo presidente da 1ª Câmara será o conselheiro Marcos Antonio da Costa. Arthur Cunha Lime preside a 2ª Câmara e Fernando Rodrigues Catão passa a coordenar a Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira.