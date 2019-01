Aduepb pede reposição salarial ao governo do Estado

A Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba enviou ao Governo do Estado um documento com as reivindicações da categoria, incluindo um pedido de reposição salarial de 31%.

Conforme o presidente da Aduepb, Nelson Júnior, a categoria e os servidores da universidade querem ter a data-base respeitada e isso não está ocorrendo.

Também destacou que na pauta está o respeito à Lei de Autonomia da UEPB e o corte de vagas, que considera prejudicial.

– Temos uma perda de 31% de perda salarial dos professores. Entregamos uma pauta ao governo com essa reposição salarial, bem como discussões mais amplas, como o respeito à Lei de Autonomia e ao orçamento da UEPB. Queremos nossa data-base respeitada e salários recuperados de acordo com a inflação do país. A UEPB praticamente não ofereceu vagas no Sisu nesse momento. Queremos discutir com o governador o orçamento da UEPB e também garantir que a universidade não continue a fechar vagas – explanou.

Nelson ainda defendeu o descongelamento dos salários do professores aposentados que, segundo ele, estão passando dificuldades.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM., nesta terça-feira, 29.