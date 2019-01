Ações da Educação e Ciência e Tecnologia da Paraíba são apresentadas ao MEC e MCTIC

O secretário de Educação e da Ciência e Tecnologia, Aléssio Trindade, e o secretário executivo da Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, participaram de reunião com o Ministério da Educação (MEC) e com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

As reuniões aconteceram nessa terça-feira (22), em Brasília, com o objetivo de apresentar as ações e o planejamento da SEECT para 2019.

A primeira reunião realizada pela manhã foi com o MEC e contou com a participação do secretário executivo do MEC, Luiz Antônio Tozi, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Alexandro Ferreira de Souza e a secretária de Educação Básica do MEC, Tania Leme de Almeida.

A segunda reunião foi realizada à tarde com o secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTIC, Paulo Alvim.

Nas reuniões, Aléssio Trindade e Cláudio Furtado enfatizaram a junção da Secretaria da Educação com a Secretaria da Ciência e Tecnologia na Paraíba e as atividades conjuntas.

Apresentaram o Programa Gira Mundo professores e estudantes, Programa Soma, Projeto das Escolas Cidadãs Integrais Técnicas, os editais de startups referentes à área de inovações e as ações de empreendedorismo e inovação. Além disso, mostraram o planejamento de ações na educação para 2019.

De acordo com Aléssio Trindade, o Ministério da Educação tem interesse em conhecer uma Escola Cidadã Integral Técnica na Paraíba.

“O MEC mostrou interesse em conhecer in loco a experiência da Escola Cidadã Integral Técnica. O Ministério está fazendo o seu planejamento de atuação e reconhece a experiência da Paraíba como referência”, disse.

Segundo Cláudio Furtado, o MCTIC também demonstrou interesse nas ações de empreendedorismo.

“Diante das diversas ações de inovações que temos para este ano, é possível que a Paraíba seja um projeto piloto, considerando ações de empreendedorismo voltadas para o Ensino Médio”, falou.