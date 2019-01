Abertas inscrições para professor substituto de Enfermagem na UFCG

Da Redação com Ascom. Publicado em 28 de janeiro de 2019 às 19:21.

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) abriu inscrições nesta segunda-feira, dia 28, para a Processo Seletivo Simplificado que vai contratar um professor substituto, Auxiliar, para o Centro de Educação e Saúde (CES), campus de Cuité.

A vaga ofertada é para área de Enfermagem em Oncologia, Saúde do Trabalhador, Ética, Bioética e Legislação em Enfermagem, com regime de trabalho de 20 horas semanais.

As inscrições estão sendo realizadas na Unidade Acadêmica de Enfermagem (UAENFE) do campus Cuité – bloco A – no horário das 8h às 18h, até sexta-feira, dia 1º de fevereiro.

A taxa custa R$ 75. Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha graduação em Enfermagem com Especialização na área de saúde.

O concurso compreenderá duas fases: prova didática e prova de títulos, a serem realizadas nos dias 19 e 20 de fevereiro, respectivamente.

O resultado será divulgado no dia 20 de fevereiro. Os vencimentos básicos para professor Auxiliar são R$ 2.236,31 e também haverá retribuição para titulação mínima exigida.