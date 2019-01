Abertas inscrições para novos integrantes do Coro Infantil da Paraíba

Começam, nesta sexta-feira (25), as inscrições para as audições de seleção de novos coristas do Coro Infantil da Paraíba. O objetivo é selecionar crianças e adolescentes para participarem das atividades durante a temporada 2019.

Para meninas, a idade limite é de 8 a 17 anos e para meninos, a faixa etária é de 8 a 13 anos. Podem se inscrever pessoas com ou sem experiência em grupos de canto coral.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 deste mês. A ficha de inscrição pode ser acessada no site da Funesc por meio do link: coroinfantil.plsoftware.com.br.

As audições ocorrerão nos dias 5 e 7 de fevereiro, no auditório dos Coros, localizado na rampa 04 do Espaço Cultural, em João Pessoa, das 18h às 20h. O candidato será submetido a um teste de aptidão vocal que consiste em executar uma canção simples de domínio popular, “Fascinação”, gravada por nomes como Carlos Galhardo e Elis Regina.

O candidato tem que ouvir qualquer áudio da música, por conta própria e no dia da audição deverá cantar à capela (sem o auxílio de instrumentos), conforme orientação dos professores.

Os resultados das audições serão publicados no mural da administração da OSPB, a partir do dia 11 de fevereiro e as atividades da temporada 2019 começam no dia 12 de fevereiro, com dois ensaios semanais às terças-feiras e quintas-feiras, das 18h às 20h.

Sob regência do maestro João Alberto Gurgel, o Coro Infantil é administrado pela Orquestra Sinfônica da Paraíba. Entre suas atividades, aborda as disciplinas de técnica vocal e expressão corporal ao longo do ano.

Os coristas participam de apresentações em eventos realizados tanto pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) quanto por outros órgãos do Estado, além da participação em diversos festivais.