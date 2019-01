68º Congresso de Anestesiologia será sediado em João Pessoa

Da Redação com Ascom. Publicado em 31 de janeiro de 2019 às 11:18.

A cidade de João Pessoa sediará entre os dias 10 e 15 de novembro de 2021 o 68º Congresso de Anestesiologia, no Centro de Convenções. A estimativa é de que o evento tenha a participação de 1,6 mil pessoas de todo o Brasil.

O congresso acontece de dois em dois anos e, para que tudo seja realizado de forma perfeita, os preparativos já começaram.

A Apoiotur, agência oficial do evento, e a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, seccional Paraíba (ABIH-PB) convidaram os hotéis associados para uma reunião com a comissão organizadora no último dia 23 de janeiro para dar início à logística de hospedagem dos congressistas.

A reunião foi coordenada pela presidente da ABIH-PB, Manuelina Hardman, que contou com a presença do diretor da Apoiotur, Izaul Lopes.

Manuelina destacou a importância das ações de captação de grandes eventos para João Pessoa como fator imprescindível para equilibrar o índice de ocupação da rede hoteleira em períodos da chamada baixa estação.

“Precisamos incrementar os processos de captação para conquistarmos mais eventos de grande porte como esse da área de Anestesiologia”.