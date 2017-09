Vira-lata é o preferido e Centro de Zoonoses conta com mais de 15 cães para adoção

foto: Secom/JP

Uma pesquisa realizada pelo Instituto QualiBest com tutores em todo o País revelou que os cães vira-latas são maioria nos lares brasileiros, chegando atingir os 41% das casas. Aqui em João Pessoa, o Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses (Cvaz), da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), conta com mais de 15 animais para adoção.

Com base na pesquisa, a veterinária do Cvaz, Suely Ruth, revelou as vantagens de adotar um animal vira-lata. “Adotar um cão de raça desconhecida é muito recomendado, pois ele tem uma imunidade melhor e ele tem menos dificuldades de adoecer do que o animal de raça”, disse.

Mas também alertou para adoção responsável. “É importante que a população tenha o entendimento que o animal ficará em torno de quinze anos na casa de quem adotou e é preciso fornecer todo cuidado ao cãozinho”, finalizou. Quem quiser adotar um bichinho precisa garantir alguns cuidados, que são importantes para o dia a dia do animal na sua nova casa, que são eles: alimentar ele bem, cuidar da higiene, cuidar caso tenha alguma doença, oferecer carinho e amor.

Para adotar, o interessado deve ter 18 anos, apresentar um documento de identidade com foto, comprovante de residência e participar de uma orientação sobre o bem e posse responsável do animal com a equipe da Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses. Todos os disponíveis para adoção estão saudáveis e imunizados.

Sobre a pesquisa – Conforme o levantamento, 41% das casas brasileiras tem um vira-lata. Depois aparecem poodle (11%), pinscher (7%), labrador (5%), pit bull (3%) e lhasa apso (3%). O instituto escutou 7.084 pessoas com mais de 18 anos.

Serviço – O Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses fica localizado na Avenida Walfredo Macedo Brandão, n° 100, Bancários. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3218- 9357 ou 3214-3459.