Violência contra a mulher será discutida através da literatura de cordel nas escolas

Foto: Codecom/CG

A temática ‘violência contra a mulher’, vai ser discutida nas escolas do Sistema Municipal de Ensino de Campina Grande, através da literatura de cordel. Para iniciar o projeto, os servidores técnico-administrativos participaram de uma formação na manhã desta terça-feira, 05, no Centro de Tecnologia Educacional (CTE).

Durante o encontro, os servidores das escolas tiveram uma formação com orientações repassadas pela juíza e coordenadora da Coordenadoria da violência contra a mulher na Paraíba, Renata Barros Paiva.

“Nós fomos convidados pela Secretaria Municipal de Educação pra fazer esse trabalho junto aos gestores e professores das escolas, no intuito de levar a justiça especializada no direito da mulher aos bairros, através de suas escolas. Assim é possível que a gente faça esse trabalho de divulgação da lei Maria da Penha e de combate a violência doméstica”, frisou a juíza.

Na prática, cerca de dois mil cordéis serão distribuídos nas escolas para que sirvam de apoio nas aulas dos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A previsão é que o projeto chega às escolas já na próxima semana. “A nossa intenção é mostrar qual da escola nesse trabalho, isso porque as crianças e adolescentes passam boa parte de seu tempo na escola e lá eles têm essa possibilidade de exteriorizar situações de violência vivenciadas”, justificou a juíza.

A iniciativa é uma parceria da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Educação (Seduc), com o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.