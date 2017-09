VÍDEO: Veja como serão as mudanças no Maior São João do Mundo

A Prefeitura de Campina Grande divulgou nesta terça-feira (05) as mudanças que pretende fazer no layout do Maior São João do Mundo.

Abaixo algumas modificações que serão implantadas;

No Parque do Povo apenas vai funcionar a Vila do artesanato na parte superior.

Da parte superior até a parte debaixo vai ter um corredor do forró que seguirá até a estação velha

Na pirâmide vai funcionar a arena das quadrilhas, que vai servir de ensaios o ano todo.

A parte de baixo ficou reservada somente para estacionamento

Vai ser aberto um acesso pela rua Almeida Barreto até o novo local onde ficará a festa

Será implantado um novo Polo de Eventos em um terreno ao lado da Estação Velha, que se chamará Ronaldo Cunha Lima.

No local serão erguidos a vila da poesia popular, ao lado da estação velha

Vai ter também o memorial do Maior São João do Mundo

Museu fonográfico Luiz Gonzaga

Memorial a Jackson do pandeiro

Memorial das quadrilhas

Memorial Marinês

Memorial das sanfonas

Museu dos santos juninos

Haverá uma área destinada aos bares e fast foods

A Cidade cenográfica será instalada