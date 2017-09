Vice-prefeito: gestão de Cartaxo não teme investigação sobre as obras da Lagoa

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior (PMDB) que está na interinidade do cargo de prefeito disse que a gestão de Cartaxo (PSD) não teme investigação sobre as obras da Lagoa como está propondo a bancada de oposição na Câmara de Vereadores.

Conforme relatórios da Controladoria Geral da União há um desvio de R$ 10 milhões, que a CAIXA já suspendeu a devolução por parte da Prefeitura até que ocorra nova deliberação do Ministério das Cidades.

Segundo Manoel Jr, não houve desvio de recursos e que muito pelo contrário: A prefeitura tem ainda um crédito de R$ 4,8 milhões com o Ministério das Cidades e quem está dizendo isso é o próprio Ministério e foi por isso que ficou sobrestado o ofício da devolução de recursos pela CAIXA, que está revendo todo o processo.

“Ainda mais que a Prefeitura está com todas as portas abertas, orientando, apoiando as investigações. Portanto, nós não temos nada a temer, ao contrário nós temos é a ver com o Ministério das Cidades, que nos deve esse montante de quase cinco milhões e nós estamos captando junto ao ministro Bruno Araújo”, explicou.