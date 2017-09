Vice-prefeito diz que governador não tem sido correto com Campina

O vice-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro (PP), defendeu durante entrevista concedida a um programa radiofônico na tarde desta sexta-feira, 1, a união das oposições na Paraíba para disputa pelo governo do Estado nas eleições de 2018.

– Ninguém sabe quem vai ser candidato. O que temos que fazer é unir as oposições da Paraíba. Já conversei com Romero, já conversei com o prefeito de João Pessoa e com outros que fazem parte da oposição. Quem vai faturar em cima disso, se não unirmos, é justamente o governador, que para mim não tem sido correto com Campina Grande – disse.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.