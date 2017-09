Vice-prefeito de João Pessoa diz que o PMDB é que foi traído pelo governador

foto: Paraibaonline

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior (PMDB) rechaçou as declarações do governador Ricardo Coutinho (PSB), que disse que o PMDB fora enganado pelo prefeito Luciano Cartaxo (PSD) ao ser subestimado na ocupação de cargos na administração municipal.

O prefeito lembrou que o PMDB não é apenas parceiro de Cartaxo como também é governo e que a relação com o prefeito é de muita parceria, “Diferentemente, do que ocorreu no passado quando o governado Ricardo Coutinho teve a oportunidade de ser servido pelas forças peemedebistas e traiu o PMDB em várias oportunidades”, disse.