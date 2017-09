Vice-prefeito de João Pessoa destaca crescimento das oposições para 2018

Fotos e vídeo: Paraibaonline

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior (PMDB), destacou a trajetória de José Maranhão, do mesmo partido, durante a festa de aniversário do senador. E fez questão de enaltecer o crescimento das oposições visando o pleito de 2018, além de criticar a atual gestão do governador Ricardo Coutinho.

– Com certeza. Essa semente já tá germinando. No momento certo, as oposições apresentarão à Paraíba um projeto, que seja um projeto interno, voltado para cuidar das pessoas, cuidar das famílias, principalmente cuidar do povo paraibano. Nós não podemos admitir mais os índices de violencia, que temos no Estado. A educação sendo rebaixada e relegada a segundo plano; a questão da saúde totalmente destroçada. As oposições terão o compromisso de restaurar a dignidade da Paraíba”, disse.

Veja o vídeo: