Vice-prefeito critica forma como oposição tem municipalizado o debate na ALPB

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Junior (PMDB), aproveitou a interinidade do cargo como prefeito da Capital para estreitar os laços com os Poderes Legislativos e fez uma visita, nessa terça-feira (5), aos parlamentares estaduais e municipais, com os quais conversou sobre assuntos administrativos, bem como políticos, objetivando fortalecer apoio ao prefeito Luciano Cartaxo (PSD nas duas Casas Legislativas.

A visita de Manoel Junior coincidiu com a posse do suplente de deputado estadual Raoni Mendes (DEM), que assumiu o mandato com a missão de fazer feroz crítica à gestão do prefeito Cartaxo, que tem pretensões de suceder o governador do Estado, Ricardo Coutinho (PSB), assim como faz o suplente de deputado Aníbal Marcolino (PSD).

Foto: Paraibaonline

Indagado sobre como ele observava o debate municipalizado na Assembleia Legislativa contra a gestão do PSD/PMDB, o prefeito em exercício respondeu que tanto ele quanto Cartaxo ainda não chegaram ao governo do Estado e que vê um governador muito preocupado com a unidade das oposições que ele terá que enfrentar em 2018.

“A Assembleia é para tratar dos problemas do Estado como um todo e os problemas são muitos, como a falta de segurança. Nessas últimas horas, nós tivemos dois bancos explodidos pela bandidagem, e o governador não reage porque não existem políticas públicas no Estado para a Segurança Pública”, disse.

Manoel Júnior acredita fortemente que a unidade das oposições vai levá-los a uma vitória em 2018.

“Isso é o que apavora e o que o governo teme muito. Ricardo Coutinho tem um verdadeiro terror da unidade das oposições e ela vai existir em 2018 em favor do povo paraibano e dos projetos que a Paraíba pretende resgatar, a exemplo da recuperação do efetivo da Polícia Militar, para possibilitar maior segurança à população”, enfatizou.

Perguntado ainda a quem apoiaria nesse leque de nomes apontados para disputar o governo no campo das oposições, o vice-prefeito disse que aquele que estiver melhor nas pesquisas quantitativas e qualitativas.

“Hoje, no quadro atual, é incontestável a preferência da opinião pública pelo prefeito de João Pessoa”, avaliou.