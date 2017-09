Vice-governadora participa do desfile de 7 de Setembro em João Pessoa

fotos: Secom/PB

A vice-governadora Lígia Feliciano abriu o desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, em João Pessoa, nesta quinta-feira (7). A solenidade teve início com a revista às tropas, em seguida houve o hasteamento do pavilhão nacional e depois aconteceu o desfile cívico-militar na Avenida Duarte da Silveira, por onde passaram tropas municipais, estaduais e federais, estudantes e entidades civis.

Para a vice-governadora Lígia Feliciano, o desfile de 7 de setembro faz parte do compromisso do brasileiro com a Pátria. “Quando a gente comemora o dia de hoje, também faz reavivar em nossos corações o amor pela Pátria e o civismo. É um momento em que cada brasileiro renova a esperança por um país mais forte” destacou.

Cerca 12 mil pessoas assistiram ao desfile, conforme estimativa da Polícia Militar. O mecânico Enéas Porfirio assistiu a formação das tropas. “Para mim é o momento mais bonito, esses homens e mulheres homenageando o nosso país, e aos que fazem o que podem para ter uma nação digna de se viver”, ressaltou.

A vendedora Carla Maciel nunca havia assistido ao desfile cívico. “Estou acompanhando o meu filho que está desfilando pela escola. Eu me arrependo de só agora ter vindo ver, é muito bonito e emocionante”, disse.

Logo após o desfile, Lígia Feliciano apagou o fogo simbólico da Pátria. Às 18h, haverá o arriamento do Pavilhão Nacional, encerrando a programação da Semana da Pátria.