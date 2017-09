Vice-governadora abre em João Pessoa programação da Semana da Pátria

A vice-governadora Lígia Feliciano abriu, nesta sexta-feira (1º), as comemorações da Semana da Pátria na Paraíba.

A solenidade de abertura aconteceu em frente à sede da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), no bairro de Tambaú, em João Pessoa.

Foto: Secom/PB

A programação se estende até o próximo dia 7 – Dia da Independência, com o tradicional desfile cívico militar, na Avenida Duarte da Silveira.

As comemorações se iniciaram com a corrida do Fogo Simbólico, desde o início da Avenida Ministro José Américo de Almeida (Beira-Rio) até Tambaú, e o acendimento da pira em frente à PBTur foi feito pela atleta paraibana Milena dos Anjos Alencar.

Na ocasião, houve a apresentação da Banda da Polícia Militar da Paraíba.

“Neste dia em que damos início às comemorações da Semana da Pátria, também é uma época em que reacende o nosso sentimento de patriotismo, e nos faz viver a paixão e o respeito pelo nosso país”, declarou a vice-governadora Lígia Feliciano.

Foto: Secom/PB

Lígia hasteou a Bandeira Nacional ao lado do deputado federal Damião Feliciano, que hasteou a bandeira da Paraíba, e do deputado estadual João Gonçalves, que fez o hasteamento da bandeira de João Pessoa.

As atividades do primeiro dia da Semana da Pátria se encerrarão às 18h, quando será arriado o Pavilhão Nacional.

Foto: Secom/PB

Neste ano, a programação da Semana da Pátria se desenvolverá em três escolas: Escola Cenecista João Régis Amorim (Cnec), no bairro do Geisel (segunda-feira); Colégio da Polícia Militar, no bairro de Mangabeira (terça-feira); e Colégio Olivina Olívia, no Centro de João Pessoa (quarta-feira).

Em todas elas vai acontecer o hasteamento e arriamento do Pavilhão Nacional e apresentação da banda da escola.

Na quinta-feira, dia 7 de setembro, acontece o Desfile Cívico, com a solenidade de hasteamento do Pavilhão Nacional e o tradicional Desfile Cívico, na Avenida Duarte da Silveira, em frente ao Departamento de Estrada de Rodagem (DER), no Centro da Capital.