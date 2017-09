VI Seminário do Mesa Brasil Sesc acontece em Campina Grande

‘Segurança alimentar e combate a fome, em busca de um mundo sustentável’ é o tema da sexta edição do Seminário do Mesa Brasil Sesc, que acontece de 20 a 22 de setembro, no Sesc em Campina Grande.

As inscrições podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (4) e segue até 15 de setembro.even

Os interessados devem doar 2 kg de alimentos não perecíveis, no ato da inscrição.

O evento é direcionado especialmente para estudantes do curso de Nutrição e Serviço Social e tem como foco oferecer orientações sobre o tema, promover a troca de experiências entre os participantes e esclarecer dúvidas.

Além disso, será realizado durante os três dias diversas atividades de relaxamento, sorteio de brindes, entre outros.

Todas as atividades acontecem no Cine Teatro Sesc Centro, a partir das 13h. O Sesc fica situado na Av. Giló Guedes, 650, Santo Antônio.

Para mais informações, entre em contato pelo número (83) 3341-5800, ramal 226 ou acesse www.sescpb.com.br.