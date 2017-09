Vereadores cobram transparência da Zona Azul em Campina Grande

Diante dos cortes realizados pela Prefeitura de Campina Grande, no que diz respeitos às entidades filantrópicas que recebiam as subvenções, está sendo questionado por vereadores, os valores arrecadados e retidos apenas a três entidades sociais que comandam a Zona Azul na cidade. São elas: UCES, Rede Nacional de Pessoas Vivendo Com HIV e Cooperativa Paraibana de Pessoas Com Deficiência.

O maior montante da arrecadação é destinada à primeira, e por força de lei, apenas 10% é repassado para a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), para realizar a impressão dos carnês de cobrança.

Segundo o superintendente Félix Araújo Neto, apenas no último mês de agosto, as entidades repassaram R$ 17mil e 900 para a STTP, sendo R$ 10 mil da UCES, R$ 4 mil da Cooperativa e R$ 3.900 da Rede.

O superintendente ressaltou que qualquer informação sobre a transparência dos repasses à autarquia, pode ser solicitada à STTP.

De acordo com dados revelados na reportagem da Rádio Campina FM, levando em consideração os 10% repassados à STTP, no último mês a Zona Azul arrecadou algo em torno de R$ 180 mil, se mantido o mesmo valor mensalmente, ao longo do ano o montante arrecadado pode chegar ou ultrapassar os R$ 2 milhões.

foto: Paraibaonline

Para o vereador Alexandre do Sindicato, vice-líder da base do prefeito Romero Rodrigues, é “preciso destampar a caixa preta da destinação dos recursos da Zona Azul em Campina Grande”, pois acredita que as mesmas precisam prestar esclarecimentos à população.

Alexandre ainda ressaltou que os vereadores não conseguem obter essas informações e vai convocar uma audiência pública para discutir o assunto.

– Espero que essa Casa não ceda à pressão dessas entidades de nós não discutirmos a situação da Zona Azul. É uma caixa preta que precisamos destampá-la. A população paga insatisfeita e não sabe para onde está indo os recursos. Para os cofres da Prefeitura e do prefeito é que não é – disse Alexandre em pronunciamento na CMCG.

Já o vereador e vice-presidente da Casa, Márcio Melo, também durante discurso, defendeu que os recursos possam ser compartilhados com outras entidades filantrópicas que prestam serviços à população.

Ele defendeu ainda a ampliação das vagas de estacionamentos na cidade, como forma também de coibir a atuação de flanelinhas.

– Precisamos saber para onde vai e quanto é o dinheiro arrecadado na Zona Azul da nossa cidade. Acredito que esse valor poderia estar suprindo as subvenções e atendendo bem mais entidades, se o dinheiro fosse melhor distribuído. A Zona Azul poderia ser ampliada, até porque ao estacionarmos, vem um flanelinha que se acha dono da rua, quer cobrar o valor que acha certo e se não for pago corremos o risco de ter o carro danificado – denunciou.

As informações foram veiculadas pela reportagem da Rádio Campina FM que revelou