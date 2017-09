Vereador denuncia que espaço público no Centro de Campina é usado por estacionamento

O vereador Anderson Maia (PSB) denunciou nessa quinta-feira (31) que um terreno público, localizado ao lado do Cine Capitólio, no Centro de Campina Grande, está sendo usado como um estacionamento privado.

– Campina Grande observa e questiona o porquê daquele espaço, que se encontra na lateral do Capitólio, ser utilizado como estacionamento privado estando em um local público da cidade. Pertence a praça, pertence ao povo e, no mínimo, teria que ser uma zona azul. O que questionamos por parte dessas denúncias é o desinteresse da Prefeitura naquele espaço e, ao mesmo tempo, a omissão de saber que todo aquele local está sendo utilizado para um ganho pessoal, cobrando até valores absurdos. Mais do que isso, ultrapassando até os limites do estacionamento, que é o contorno da Praça Clementino Procópio – denunciou.

Ele cobrou fiscalização da Prefeitura campinense, através da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP).

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.