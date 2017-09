Vereador de CG deve deixar ninho tucano para disputar eleições estaduais

Foto: Paraibaonline

O atual secretário da AMDE em Campina Grande, vereador licenciado Nelson Gomes Filho (PSDB), afirmou que pretende voltar à Câmara Municipal em 2018 para poder disputar as eleições estaduais.

Em entrevista nesta terça-feira, 12, Nelson frisou que pretende disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas, para isso, ele deve deixar o ninho tucano.

– Eu conversei com o prefeito Romero Rodrigues para que ele assine a minha carta de desfiliação, pois ele faz parte do diretório. Romero disse que não haveria nenhum problema, até porque, eu disse pra ele, que não tenho como brigar com as feras que é Bruno Cunha Lima e Tovar Correia Lima – comentou.