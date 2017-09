Vereador campinense garante que não deixou dívidas com a previdência

O ex-presidente da Câmara campinense, Nelson Gomes Filho (PSDB), rebateu, nessa terça-feira (05), as insinuações de que teria deixado a Presidência da Casa, no começo de 2015, com débitos de natureza previdenciária.

“Não fiquei devendo 1 real sequer ao Ipsem ou ao INSS. A documentação está à disposição de quem quiser”, afirmou Nelson.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza