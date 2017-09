Vereador campinense antecipa apoio à reeleição de deputado

Foto: Ascom

O projeto político do deputado estadual Manoel Ludgério (PSD) para o próximo ano contou com um importante reforço: o apoio do vereador campinense Rui da Ceasa (PSDC). O parlamentar, que tem se destacado nessa nova legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, anunciou o apoio político na tarde dessa segunda-feira (04).

“Me senti muito feliz com esse apoio, que redobra a minha responsabilidade em virtude da qualidade moral e da atuação política do parlamentar Rui da Ceasa. É com imensa gratidão que recebo esse apoio e saberei honrar a confiança dele e dos seus amigos”, declarou o deputado Manoel Ludgério, após a confirmação do apoio.

Eleito no último pleito com 2.261 votos, o vereador Rui da Ceasa é um dos novatos do Poder Legislativo campinense que tem se destacado pelo trabalho sério e compromissado com a cidade. Com participação ativa em todos os debates da Casa de Félix Araújo, Rui também mantém uma forte atividade nos bairros, conhecendo de perto os problemas da população e buscando soluções rápidas junto ao Poder Executivo municipal.

O deputado Manoel Ludgério, que foi o mais votado da Paraíba nas últimas eleições estaduais, usou suas redes sociais para agradecer publicamente o apoio do vereador campinense que, segundo Ludgério, vem para somar ainda mais no seu projeto político para o povo paraibano.