Variação acima de 100% no preço do quilo do feijão em João Pessoa

Pesquisa de preços para o feijão e o arroz, realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) em supermercados da Capital, encontrou uma variação de até 101,20% para o preço do quilo do feijão macassar (Turquesa), com preços entre R$ 4,15 (Supermercado Latorre – Torre) e R$ 8,35 (Extra – Epitácio Pessoa), diferença de R$ R$ 4,20.

A pesquisa foi realizada em 09 estabelecimentos da Capital nos dias 30 e 31 de agosto de 2017, levantando preços de 69 itens dos tipos carioca, preto e macassar para o feijão e, branco e parboilizado, para o arroz.

A menor variação ficou com o feijão preto Camil, 0,47%, com preços entre R$ 6,35 (Extra – Epitácio Pessoa) e R$ 6,38 (Hiper Bompreço – Bessa).

Arroz – Quanto ao arroz, a menor variação ficou com o quilo do parboilizado Olivio, 4,02%, com preços entre R$ 2,49 (Bemais – Bancários) e R$ 2,59 (Santiago – Torre), diferença de R$ 0,10.

A maior variação, 53,44%, ficou com os tipos branco Emoções, com preço entre R$ 2,47 (Carrefour – Bessa) e R$ 5,79 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 1,32; e o parboilizado Emoções, com preços entre R$ 2,47 (Carrefour – Bessa) e R$ 3,79 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 1,32.

O secretário do Procon-JP, Helton Renê, afirma que as pesquisas para preços do quilo de feijão e arroz são importantes, porque são produtos que estão na mesa do consumidor diariamente.

“Nós apontamos para o consumidor onde encontrar o produto mais barato, dando opções de supermercados em vários pontos da cidade”.

A pesquisa visitou os seguintes estabelecimentos: Santiago e Latorre (Torre); Carrefour e Hiper Bompreço (Bessa); Manaíra (Manaíra); Pão de Açúcar e Extra (Epitácio Pessoa); Super Box Brasil (Geisel); Bemais (Bancários).

Para acessar a pesquisa completa acesse o portal da prefeitura de João Pessoa, através do link: http://bit.ly/2eLFmSq, e www.proconjp.pb.gov.br