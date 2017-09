Vara de Esperança bate recorde de arquivamento de processos no mês

A 1ª Vara da Comarca de Esperança, que tem à frente a juíza Paula Frassinetti Nóbrega de Miranda Dantas, em apenas dois meses e 20 dias, conseguiu arquivar 603 processos, sendo 319 só no mês de agosto.

Foto ilustrativa: Reprodução/ Internet

Neste mesmo período, foram expedidos 67 alvarás judiciais para levantamento de valores depositados em juízo. Foram proferidos, ainda, mais de 1.000 despachos, 203 decisões, 222 sentenças e realizadas 138 audiências.

“A quantidade de processos arquivados foi maior do que o número de processos distribuídos ao longo de todo ano de 2017 e, no mês de agosto, a marca pode ser considerada um recorde dos últimos quatro anos”, ressaltou a magistrada.

A juíza Paula Miranda informou que assumiu a titularidade da 1ª Vara de Esperança em junho deste ano e, a partir de então, vem se dedicando, com os servidores, para reduzir o número de processos em tramitação na unidade.

“Temos empreendido esforços para diminuir a demanda represada e atender aos pleitos dos jurisdicionados com maior agilidade. A equipe do cartório tem se dedicado, com muito afinco, à missão, e isso resultou em números estatísticos bastante positivos, como o cumprimento da Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”, enfatizou a juíza.

A titular da 1ª Vara da Comarca de Esperança informou, ainda, que as Metas 4 e 6 do CNJ também já foram devidamente cumpridas pela unidade judicial, todavia, em período diverso.

De acordo com o Sistema de Controle de Processos, no campo ‘Estatística e Produtividade’, a 1ª Vara de Esperança possui 1.837 processos ativos e, apenas, 368 processos conclusos, sendo 289 para despacho, 78 para sentença e um para decisão.