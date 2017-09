Vagas da Zona Azul devem ser ampliadas em Campina Grande

O superintendente da STTP, Félix Araújo Neto, em entrevista à Rádio Campina FM, falou sobre a área da Zona Azul na cidade.

Segundo ele, há estudos técnicos e uma determinação do Ministério Público Estadual para que as atuais mil vagas sejam ampliadas.

Foto: Codecom/CG

Estas devem ser implantadas na rua Getúlio Vargas e no estacionamento que fica ao lado do antigo Cine Capitólio, ambos no Centro.

Félix ressaltou que a determinação é de urgência e os trabalhos já estão sendo feitos.

– A discussão está sendo presente no âmbito do Ministério Público, e a implantação do primeiro trecho da Getúlio Vargas. A primeira parte da recomendação já foi feita, que foi nas Boninas, Tavares Cavalcante. Estamos aguardando os desdobramentos por conta de questionamentos feitos junto ao Ministério Público, para assim tomar as providências necessárias – disse ele.

*As informações são da Rádio Campina FM.