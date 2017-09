Vacinação antirrábica começa nesta segunda-feira pela zona rural de Campina

foto: Codecom/CG

A Secretaria de Saúde de Campina Grande iniciará nesta segunda-feira, 11, a Campanha de Vacinação Antirrábica 2017. A campanha será iniciada pela zona rural. Os agentes do Centro de Zoonoses vão começar o trabalho pelos sítios Lucas e Bosque e estenderão a vacinação pelas outras áreas da zona rural da cidade.

A zona urbana recebe o dia “D” de vacinação em 21 de outubro, com vários postos espalhados pela cidade. A Coordenação do Centro de Zoonoses espera imunizar mais de 40 mil animais contra a raiva. As pessoas que não puderem comparecer aos postos de vacinação no dia D poderão procurar o Centro de Zoonoses, que realiza a vacinação durante o ano inteiro.

“Precisamos nos precaver porque, apesar de não registrarmos a raiva animal há anos em Campina Grande, já foram identificados casos na cidade paraibana de Areia e no estado de Pernambuco”, frisou Marinaldo Cardoso, coordenador do Centro de Zoonoses.