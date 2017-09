Uso de robótica em escolas municipais de JP é destaque em programa de TV nacional

foto: Secom/JP

Há cinco anos a professora Cecília Gomes trabalha na Escola Municipal Duque de Caxias, no Costa e Silva. Ela dá aulas para turmas do Ensino Fundamental I.

A iniciativa da professora, em utilizar a robótica nas aulas de português, facilitando o aprendizado e tornando as aulas mais divertidas, foi destaque, em rede nacional, no quadro Toque de Mestre, do programa Como Será, exibido pela Rede Globo neste sábado, (9).

A robótica é uma ferramenta de aprendizado que pode ser utilizada por todas as disciplinas em sala de aula. Em João Pessoa, as escolas municipais recebem os kits de robótica que podem ser montados com o monitor de informática.

No caso da professora Cecília Gomes, ela tomou a iniciativa de buscar uma ferramenta de ensino, utilizando a robótica, ao perceber que os estudantes apresentavam níveis muito diferentes de aprendizado.

“Na turma tinham alunos com dificuldades de leitura, de compreensão do texto. Para motivar os estudantes e tornar o ensino do Português e da Gramática mais compreensíveis, eu procurei Tiago Araújo, monitor de robótica, e ele construiu o “robô tartaruga caçador de sílabas”. Essa parceria foi imprescindível para que a turma desenvolvesse a capacidade de leitura e compreensão das palavras”, concluiu.

Na sala de aula o robô é um sucesso, contribuindo para a concentração e envolvimento dos estudantes, que diminuíram de quinze para quatro dias o processo de assimilação de um texto. A reportagem completa está disponível no site do G1, no link http://g1.globo.com/como-sera/ videos/t/edicoes/v/toque-de- mestre-cacador-de-silabas/ 6133125/.