Universo das danças é retratado em exposição no Sesc em João Pessoa

Através da junção de técnicas das artes plásticas, como o Spray Art, a intervenção fotográfica com tinta acrílica e o recorte, o artista buscou mostrar ao público quão grande é a arte da dança e, com isto, despertar uma nova forma de enxergar essa arte.

A grandeza do universo da dança e a forma de pensar esta arte como um universo a ser explorado é o tema da exposição O Universo das Danças do artista Topázio Gabriel, que foi aberta nesta quarta-feira, no Sesc Centro João Pessoa.

O artista é natural de Aracatí, no Ceará, mas reside em João Pessoa desde 1994. Iniciou suas pesquisas nas artes plásticas em 2001, quando surgiu o interesse pelo Grafitti.

Conheceu novas formas de trabalhar com o spray, fazendo uso das técnicas utilizadas no Spray Paint Art, método que utiliza spray diretamente na tela. Gabriel ingressou em 2015 no curso de dança na UFPB e após isto começou a produzir suas telas com o olhar voltado para as danças como um universo a ser explorado.

O Sesc tem como objetivo discutir e fomentar o debate social através da arte e, para isso, busca em seu trabalho artistas e conteúdos que estimulem o pensamento crítico e um novo olhar às diferenças. A exposição foi selecionada através de edital, integrando mais uma etapa do projeto ExpoSesc.