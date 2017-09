Unifacisa/FCM abre inscrições para curso de formação no método Pilates

A Unifacisa/FCM juntamente com a Arpilates está com inscrições abertas para uma nova turma de formação profissional no método Pilates.

O Pilates tem conquistado cada vez mais adeptos graças aos ótimos resultados garantidos, por isso o mercado para os profissionais especializados segue aquecido.

Os motivos para se buscar o método são variados, desde o desejo de esculpir o corpo, até a capacidade de prevenir dores e lesões, trabalhando a saúde como um todo, melhorando a capacidade respiratória, a flexibilidade e até a concentração.

Foto: Ascom

O curso tem um método diferenciado, com os treinamentos mais modernos do mercado como: X-Trans, Slide board, Reformer, TRX e com duração de 180h, isto é, apenas 6 dias.

A formação é destinada aos profissionais e acadêmicos de Fisioterapia e Educação Física que estejam cursando a partir do sétimo período da graduação.

O primeiro módulo ocorrerá nos dias 8, 9 e 10 de setembro, e o segundo módulo, nos dias 15, 16 e 17 de setembro.

As inscrições estão sendo realizadas no setor de Pós-graduação, no Itararé, nos turnos diurno e noturno.

Mais informações: (83) 2101.8848