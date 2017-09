Unifacisa está com inscrições abertas para curso de Direito e Processo Tributário

Lidar com questões tributárias demanda conhecimentos específicos e por isso a busca por qualificação e modernização cresce entre os profissionais que atuam nessa área.

Por esta razão, a Unifacisa, em convênio com a Escola Superior da Advocacia – ESA-PB, está com inscrições abertas para o curso de Especialização em Direito Tributário e Processo Tributário, que objetiva possibilitar uma visão mais ampla da aplicação do Direto Tributário através da interdisciplinaridade.

O curso é voltado a todos os profissionais do Direito, como advogados, juízes e promotores, além dos profissionais que atuam na Administração Tributária (federal, estadual e municipal), bem como contabilistas, administradores e gestores de empresas.

As aulas vão ser quinzenais e estão previstas para começar no próximo dia 22.

As inscrições são feitas presencialmente na Unifacisa, que fica localizada na avenida Senador Argemiro de Figueiredo, no bairro Itararé, em Campina Grande.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site da instituição (http://posfacisa.com.br/curso.php?page&id_curso=31) ou entrar em contato através do número (83) 2101.8800.

A especialização está sendo coordenada pela professora Danielle Patrícia Guimarães (foto), que é advogada com especialização em Direito Tributário e Direito Empresarial, presidente da Comissão de Estudos Tributários e de Direito Empresarial da OAB-PB, subseção Campina Grande, e diretora da ESA-PB.