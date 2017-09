Um ano depois, autor do impeachment de Dilma diz que país não está como deveria

Um ano após o processo de impeachment que tirou a presidente Dilma Rousseff (PT) do cargo, o jurista e autor do processo, Hélio Bicudo, disse que a situação do país não está da forma como foi pensada que estaria sob a gestão de Michel Temer (PMDB)

Foto: Reprodução/ Internet

– O impeachment foi a saída mais correta para o Brasil. Pois diante dos desmandos que a então presidente da República estava fazendo, acho que era a ocasião para tentar uma solução melhor e era a situação juridicamente mais aconselhável, que deveria proporcionar ao país um desenvolvimento social e político de acordo com nossas possibilidades. Não foi o que aconteceu – disse.

Diante das denúncias contra o atual presidente, Bicudo falou que a situação não é igual às praticadas pela petista e que, por isso, não deveria acontecer um novo processo.

– Eu acho que a situação não é a mesma, é bem diversa da que proporcionou o impeachment da Dilma, até do ponto de vista legal. Ela cometeu determinados fatos que o Temer não está cometendo, porém ele não foi feliz, porque não levou ao país, aquilo que a gente esperava que fosse levado, no ponto de vista do desenvolvimento econômico – ressaltou.

*As informações são da Rádio Correio FM.