UFCG oferece curso de lapidação de pedras preciosas

A Universidade Federal de Campina Grande começa a inscrever, nesta segunda-feira, 04 e segue até o dia 20, para o curso de extensão em gemologia, que ensina a lapidar pedras preciosas

De acordo com o coordenador do curso, o interessado em aprender a arte vai conhecer todo o processo desde o reconhecimento da gema até a venda.

– Vai aprender desde comprar a gema, saber se será útil para lapidação, ter noções de equipamentos nas aulas de mineralogia e gemologia, e saber definir uma gema mais preciosa de outra menos preciosa. Existem maquinário semiautomático e automático, mas o processo que ensinamos no curso é totalmente artesanal. Começa com a seleção do material, após isso vem a serragem, pré-forma, a colagem e a lapidação em si. Temos que obedecer ângulos, simetria, e é preciso ter um polimento preciso e bem feito, para uma lapidação bonita – ressaltou.

Para se inscrever no curso, que tem duração de quatro meses, os interessados devem ter pelo menos o ensino fundamental completo.

As inscrições devem ser feitas no centro gemológico na UFCG.

Maiores informações devem ser obtidas através dos telefones: 2101 – 1320 ou 2101 – 1169.

