UFCG lança edital de concurso para professor na área de Oncologia

Foi divulgado nesta segunda-feira, dia 11, o edital do concurso público de provas e títulos destinado à contratação de um professor efetivo para a Unidade Acadêmica de Medicina, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), campus sede.

A vaga é para professor Classe A, Auxiliar, Nível I, com carga horária de 20 horas semanais (T-20) e remuneração total de R$ 2.425,37.

A titulação mínima exigida é a graduação em Medicina e especialização ou residência médica em Oncologia.

As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procuração, com firma reconhecida, desta terça, dia 12 de setembro, ao dia 06 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, em dias úteis, no Protocolo Geral da UFCG, no campus Campina Grande.